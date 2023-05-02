شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة فى ضيافة المصرى بالسلوم اليوم بالقسم الثانى والأوليمبى مع الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق المنصورة، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، ضيفاً على فريق المصرى بالسلوم فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية للقسم الثاني، والهلال بالضبعة مع الأوليمبى.

ويدخل فريق المنصورة المباراة فى المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما يحتل المصرى بالسلوم المركز السادس والأخيرة برصيد 12 نقطة، ويسعى ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق المنصورة فى العودة بالثلاث نقاط لمحاولة التقدم فى جدول المجموعة واقتناص فوز مهم فى بداية استئناف المسابقة، فى المقابل يسعى فريق المصرى بالسلوم فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية الفريق من الهبوط للقسم الثالث.

وفى مباراة أخرى، يستقبل فريق الهلال بالضبعة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، فريق الأوليمبى صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة، فى مباراة ستكون صعبة على أصحاب الأرض الذين يحاولون تجميع النقاط من أجل الهروب من المراكز المتأخرة، فى الجانب الآخر يأمل سعيد عبد العزيز فى العودة بالفوز والثلاث نقاط فى أول مبارياته مع الفريق السكندرى.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة والعشرين فى مجموعة بحرى والإسكندرية غدا الأربعاء بـ5 لقاءات بين دكرنس مع سبورتنج، جمهورية شبين مع الحمام، طنطا مع كفر الشيخ، بروكسى مع بلدية المحلة، نبروه مع أبو قير للأسمدة.

وتختتم الجولة مبارياتها يوم الخميس بمواجهة المجد السكندرى مع فريق بايونيرز، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين.