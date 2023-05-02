شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات بيراميدز فى الكونفدرالية على مائدة حمزة الجمل بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، على دراسة مباريات بيراميدز سواء المحلية أو الأفريقية فى بطولة الكونفدرالية والتى ودعها الفريق السماوى أمام مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

ويسعى حمزة الجمل لتخطى عقبة وداع الدراويش لبطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد فى آخر ظهور، باستعادة الانتصارات مجدداً ومواصلة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم 9 مايو الجارى باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن حمزة الجمل، المدير الفني، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة في أعقاب مواجهة المصري البورسعيدي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ثم خاض مباراة ودية مع فريق الشرقية أمس الاثنين.