شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لمدافعى الزمالك وبرنامج تأهيلى للونش وعبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لمدافعى الفريق محمود الونش وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الفني ومصطفى الزنارى لتجهيزهم بالشكل اللائق.

ويعكف أوسوريو على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الأخيرة، كما قام بمشاهدة بعض المباريات الأخيرة من أجل الوقوف على كافة الأخطاء من أجل تداركها بالشكل الصحيح.

ويأمل أوسوريو فى تحقيق أول بطولة محلية مع الفريق الأبيض من أجل تثبيت أقدامه والحصول على ثقة الجماهير ومجلس الإدارة.

من ناحية أخرى، انتظم الرباعى حسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وحاتم محمد "سكر"، ومحمد حسام "بيسو"، فى التدريبات الجماعية لنادى الزمالك أمس، بعد الغياب عن التدريبات خلال الأيام الماضية للتواجد فى معسكر المنتخب الأولمبى الذى أقيم بالإسكندرية طوال الفترة الماضية.

وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت أمس باستاد الإسكندرية، فى اطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.