شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم بالقسم الثانى.. طنطا يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق طنطا بقيادة عمرو أنور ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى برصيد 43 نقطة، متفوقاً بـ3 نقاط عن فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة بعد مرور 23 جولة.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل عودة المسابقة..

1 طنطا 43 نقطة

2 جمهورية شبين 40 نقطة

3 بلدية المحلة 39 نقطة

4 دكرنس 39 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 38 نقطة

6 كفر الشيخ 36 نقطة

7 بروكسى ورك 34 نقطة

8 المنصورة 31 نقطة

9 الأوليمبى 30 نقطة

10 الحمام 28 نقطة

11 سبورتنج 27 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 الهلال بالضبعة 21 نقطة

14 المجد السكندرى 20 نقطة

15 بايونيرز 16 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

يدخل فريق المنصورة المباراة فى المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما يحتل المصرى بالسلوم المركز السادس والأخيرة برصيد 12 نقطة، ويسعى ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق المنصورة فى العودة بالثلاث نقاط لمحاولة التقدم فى جدول المجموعة واقتناص فوز مهم فى بداية استئناف المسابقة، فى المقابل يسعى فريق المصرى بالسلوم فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية الفريق من الهبوط للقسم الثالث.

وفى مباراة أخرى، يستقبل فريق الهلال بالضبعة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، فريق الأوليمبى صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة، فى مباراة ستكون صعبة على أصحاب الأرض الذين يحاولون تجميع النقاط من أجل الهروب من المراكز المتأخرة، فى الجانب الآخر يأمل سعيد عبد العزيز فى العودة بالفوز والثلاث نقاط فى أول مبارياته مع الفريق السكندرى.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة والعشرين فى مجموعة بحرى والإسكندرية غدا الأربعاء بـ5 لقاءات بين دكرنس مع سبورتنج، جمهورية شبين مع الحمام، طنطا مع كفر الشيخ، بروكسى مع بلدية المحلة، نبروه مع أبو قير للأسمدة.

وتختتم الجولة مبارياتها يوم الخميس بمواجهة المجد السكندرى مع فريق بايونيرز، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين.