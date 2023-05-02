شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج التحضير لقمة السوبر مع معاونيه فى أبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة السوبر خلال فترة تواجد بعثة الأهلي في دولة الإمارات لتحديد الجرعات التدريبية والأحمال البدنية التي سيخوضها اللاعبين في الإمارات.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.