شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى "رهان" أوسوريو فى مواجهة الأهلى بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، مصطفى شلبى صانع ألعاب الفريق للدفع به فى تشكيل الفريق أمام الأهلى في السوبر المحلى المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بدولة الإمارات .

كان مصطفى شلبى غاب عن لقاء الزمالك الأخير أمام سيراميكا بالدورى بداعى الإصابة بعد إصابته بشد في العضلة الضامة خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب .

وتضاءلت فرص لحاق محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقائمة فريقه استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى، والمحدد لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات.

ويعانى محمد عبد الشافى من إصابة فى الركبة خلال الفترة الماضية، أدت لغيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية، ويخضع حاليا لجلسات علاجية على هامش التدريبات الجماعية.

ويؤدى محمد عبد الشافي جلسات علاجية بجانب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها.