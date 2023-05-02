رسميا.. الزمالك يعلن انسحابه من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي لموسم 2021 - 2022.

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، مساء الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في مباراة السوبر لموسم 2021 - 2022.

في مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب"، قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول،: "مجلس إدارة الزمالك قرر بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي"، وفقا لما نقله موقع "بطولات".

وأضاف مرتضى: "القرار ليس بسبب وقف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي فقط، وإنما لتعنت اتحاد الكرة ضد الزمالك منذ أزمة رفض قيد صفقات الزمالك الشتوية".

كما نشر نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله انسحابه من مباراة السوبر أمام الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكان من المفترض أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة متجهة إلى الإمارات مساء أمس الإثنين، لخوض مباراة السوبر، ولكن تم تأجيل الأمر بسبب عدم إصدار أي قرار من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن تأكيد عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وفي وقت سابق، تعرض كهربا لعقوبة الإيقاف 12 مباراة بسبب أحداث مباراة الزمالك والأهلي الماضية في الدوري ولكنه تظلم ضد القرار.

وأعلن اتحاد الكرة وقف نظر الاستئنافات المقدمة من كهربا وناديه بشأن العقوبة الصادرة ضد اللاعب، ليتخذ الزمالك قراره بعدم خوض لقاء السوبر.