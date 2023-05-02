الأهلي يطير إلى الإمارات اليوم لخوض مباراة السوبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في مباراة السوبر المحلى، والتي تجمعهما باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبي، حيث يخوض الأهلي السوبر المصري باعتباره بطل كأس مصر فى نسخته الأخيرة، بينما يخوض الزمالك السوبر باعتباره بطل الدوري فى آخر نسخة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.