شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن الاعتذار عن مشاركة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنهم اتخذوا قراراً بالإجماع بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية:" مجلس إدارة الزمالك يعلن الاعتذار عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي في الإمارات".

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.