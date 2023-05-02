شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن فريق فاركو رامى صبرى يجري جراحة الرباط الصليبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري رامى صبري كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو جراحة الرباط الصليبى اليوم الثلاثاء بأحد مستشفيات القاهرة تحت إشراف مجدى وهبة طبيب النادى.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها رامي صبري إصابته بقطع فى الرباط الصليبي بعد سقوطه قبل نهاية لقاء النادي الأهلي بثوانٍ قليلة، وقام مجدي وهبي طبيب الفريق بتشخيص الحالة بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي الذى أكد إصابته بالصليبي.

حرص نجوم نادى فاركو على دعم زميلهم رامى صبرى بالوقوف بجواره بعد صدمة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، عن طريق الاتصالات الهاتفية التى توالت على اللاعب للشد من أزره ومطالبته بالعودة سريعاً للملاعب.

وحرص طارق العشرى المدير الفني لفاركو على دعم رامى صبرى فى هذه المحنة الصعبة مؤكداً على ثقته في عودته أفضل من مرحلة ماقبل الإصابة.

ويستعد فاركو لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على دراسة مباريات فيوتشر بالدوري وكأس الرابطة والكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الجديدة للدوري بحثاً عن انتصار جديد للفريق البرتقالى.