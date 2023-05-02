شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة للسفر للإمارات وخوض السوبر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافدت بعثة فريق الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات؛ لخوض مباراة كأس السوبر المصري ..وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح الفرق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك على كأس السوبر المحلي في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل على استاد «محمد بن زايد» بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أكدوا أنهم اتخذوا قراراً بالإجماع بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات ، أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية:" مجلس إدارة الزمالك يعلن الاعتذار عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي في الإمارات".

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي