الزمالك يعلن الانسحاب من السوبر.. واتحاد الكرة يحدد الفريق البديل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الفريق المشارك في مباراة السوبر أمام الأهلي، حال انسحاب الزمالك.

وقال إيهاب الكومي، عضو مجلس اتحاد الكرة، إن نادي بيراميدز سيشارك فى بطولة السوبر المصري بالإمارات بدلا من نادي الزمالك.

وفي تصريحات عبر فضائية "الحدث اليوم" نقلها موقع "مصراوي"، أوضح الكومي: "وفقا للوائح سيشارك بيراميدز فى بطولة السوبر المصري، وحصلنا على موافقته للمشاركة فى البطولة بعد اتصالات منذ قليل".

وتابع: "ننتظر إخطار نادي الزمالك رسميا بعدم المشاركة، من أجل إعلان مشاركة بيراميدز بدلا منه".

اقرأ ايضا| رسميا.. الزمالك يعلن انسحابه من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قرر بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات.

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم قد اجتمعت أمس الإثنين، للبت في عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأعلنت اللجنة بعد نهاية اجتماعها تأجيل البت في الاستئناف الذي تقدم به الأهلي على عقوبة كهربا.

وأوضحت أن التأجيل يأتي لحين البت في الشكوى التي قدمها الأهلي بخصوص بطلان تشكيل لجنة الانضباط التي اتخذت القرار.

وبذلك بات في حكم المؤكد مشاركة كهربا في مباراة كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.