شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم للإسكواش تشعل المنافسة بين الشربيني وجوهر على عرش اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منافسة شرسة تدور بين نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً، وذلك على قمة التصنيف العالمي بعد بطولة العالم.

قبل بطولة العالم للاسكواش 2022-2023 ، التي ستقام في شيكاغو غداً الأربعاء، تتصدر نوران جوهر التصنيف العالمي لمدة 57 أسبوعًا متتاليًا، ومع ذلك، في 8 مايو الجاري ، ستعود نور الشربيني إلى قمة التصنيف العالمي للمرة الثالثة معادلة للرقم القياسي، لـ كارول أوينز وسارة فيتز جيرالد لتكون ثالث امرأة تجلس على قمة التصنيف في ثلاث مناسبات مختلفة.

هناك احتمال أن تكون نور الشربيني هي المصنفة رقم 1 في العالم لمدة سبعة أيام فقط ، مع احتمال عودة جوهر إلى القمة يوم الاثنين، 15 مايو الجاري، حتى لو لم تفز باللقب، ورغم السجل الشربيني الحافل خلال الموسم الجاري، بعد فوزها في 41 من آخر 42 مباراة لها ، فإن أي شيء أقل من الوصول إلى النهائي في شيكاغو سيشهد عودة جوهر إلى المصنف الأول عالميًا.

ـ لتصبح جوهر المصنفة الأولى عالميا مرة أخرى:

يجب أن تفوز نوران جوهر ببطولة العالم

أو تفشل نور الشربيني في الوصول للنهائي

ـ لاحتفاظ الشربيني بالمركز الأول عالميا:

يجب أن تفوز نور الشربيني ببطولة العالم

أو تحل الشربيني في المركز الثاني مع فشل نوران جوهر في التأهل للنهائي.