شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "الكورس" الرابع لدبلومة الرخصة A للمدربين 13 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة "الكورس" الرابعة من الدبلومة الإفريقية A للمدربين يوم 13 مايو الجارى، بعدما انتهت الدورة الثالثة من الدبلومة الأفريقية A أمس الاثنين، واشتملت على 48 ساعة تدريسية "عملي ونظري" بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر تحت اشراف الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين الذى يتواجد يوميا للتأكد من جاهزيه كل شىء للمحاضرات.

واشتملت الدورة هذا الأسبوع على محاضرات عن التفكير والتصرف الخططي والخرائط الذهنية والدوافع النفسية للمستويات العليا وطرق حل المشكلات الدفاعية وطرق حل المشكلات الهجومية والتدريبات المركبة للمستويات العليا والقياسات الفسيولوجية والوقاية من الاصابات والتأهيل بعد الاصابة.

واختتمت الدورة بمحاضرة عن فن تسجيل الأهداف، وتنافس هذا الأسبوع على تنفيذ التطبيقات العملية كل من: عادل مصطفى ومصطفى لطفي ومجدي عبد العاطي وأمين عمر النور وطلعت محرم ومحمد سعد وخالد جلال.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.