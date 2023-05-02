اتحاد الكرة يفاضل بين 3 منتخبات وفيتوريا مهتم بـ المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يفاضل اتحاد الكرة بين 3 منتخبات لمواجهة منتخب مصر الأول ودية وهم، البرازيل والمغرب وأوزبكستان.

ويرى البرتغال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، مواجهة المغرب أو البرازيل أفضل نظرا قوة التجربة خاصة المغرب لأسباب كثيرة.

يذكر أن منتخب مصر قفز 4 مراكز في التصنيف الدولي الأخير الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في شهر أبريل الماضي.

وتقدم منتخب مصر من المركز

الـ 39 عالميًا إلى المركز الـ 35، بعد الفوز على مالاوي ذهابا وعودة في تصفيات أمم إفريقيا، في مارس الماضي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن غينيا صاحب المركز الثاني.