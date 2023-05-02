الليلة.. لايبزيج وفرايبورج في نصف نهائي كأس ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب يوروبا بارك، مباراة فرايبورج ولايبزيج، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات كأس ألمانيا للموسم الحالي.

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وتقام مباراة فرايبورج ولايبزيج في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

وكان لايبزيج قد تأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، بينما تأهل فرايبورج بعدما فاز على بايرن ميونخ بهدفين لهدف.

وعلى مستوى منافسات الدوري الألماني يتواجد فرايبورج في المركز الرابع في ترتيب البوندسليجا برصيد 56 نقطة ويحل خلفه لايبزيج بفارق نقطتين في المركز الخامس.

وتشتعل المنافسة على صدارة الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ حيث يتصدر ترتيب البوندسليجا برصيد 62 نقطة ويليه بوروسيا دورتموند بفارق نقطة واحدة.

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