صدام جديد بين اتحاد الكرة والزمالك يشعل أجواء الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر مسلسل الأزمات في الكرة المصرية بصدام جديد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك بعد قرارات لجنة التظلمات بشأن عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم «كهربا» نجم النادي الأهلي.

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وقرر نادي الزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة في نهائي السوبر المصري أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بسبب قرار لجنة التظلمات بتعليق تنفيذ عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم «كهربا».



مسلسل أزمات اتحاد الكرة والزمالك لا ينتهي



وليست هذه الأزمة هي الأولى بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك إذ شهد عام 2023 أزمة قيد الفارس الأبيض لصفقاته الشتوية في يناير الماضي بسبب المستحقات المتأخرة.



قبل أن يتمكن النادي الأبيض من تسجيل الثلاثي محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي

عقب قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بأحقية الزمالك في قيد صفقات الشتوية.



اتحاد الكرة يستمر في طريق الأزمات



شهد العام الحالي 2023 تعرض الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام للعديد من الأزمات كان أبرزها أزمة رحيل الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج عن لجنة الحكام وأزمة غياب تقنية الفيديو.

بالإضافة إلى أزمة قيد صفقات الزمالك الشتوية وأزمة نهائي كأس مصر بعد طلب بيراميدز الاستعانة بطقم تحكيم أجنبي.

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