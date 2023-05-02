رابطة الليجا تعرقل عودة ميسي إلى برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - قوبلت خطة نادي برشلونة بشأن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي القادم بالرفض من رابطة الدوري الإسباني بسبب قيود قانون اللعب المالي.

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ويعمل برشلونة خلال الوقت على إيجاد حل مناسب لرفع قيود قانون اللعب المالي من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.



وكان ليونيل ميسي قد غادر صفوف برشلونة منذ عامين بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني ليرتدي قميص باريس سان جيرمان الفرنسي لكنه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد عقده.



ويبحث برشلونة عن توفير فاتورة الرواتب التي قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو على الأقل حتى يتمكن من تسجيل العقود الجديدة للاعبين وإجراء صفقات في الميركاتو الصيفي وأبرزها التعاقد مع ليونيل ميسي.



وتستمر محاولات نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا في التوصل لاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني بشأن الموافقة على حل لرفع قيود اللعب

المالي النظيف حتى يتمكن النادي الكتالوني من تنفيذ مخططاته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة "سبورت الإسبانية" فإن برشلونة قدم مقترحًا لربطة الليجا بالوفاء بالـ 200 مليون يورو خلال الـ 3 سنوات المقبلة لكن قوبل مقترحه بالرفض من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية.



وذكرت الصحيفة أن برشلونة يجب أن يبجث عن حلول جديدة ومبتكرة لرفع قيود اللعب النظيف وإصلاح وضعه الاقتصادي خلال الوقت الحالي.



الجدير بالذكر أن نادي برشلونة قرر إغلاق قناته الرسمية من أجل توفير النفقات المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

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