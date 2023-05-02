شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام خماسي المنتخب الأوليمبى فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الخماسي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد "سكر" ومحمد حسام "بيسو" ومحمد نديم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للفترة المقبلة.

وغاب الخماسي عن التدريبات الجماعية للأبيض في الفترة الأخيرة بسبب مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في ودية الكونغو التي أقيمت بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشارك الخماسي في جميع فقرات المران بشكل طبيعي لإعدادهم لمباريات الفريق المقبلة .

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش مران اليوم الثلاثاء ، وشهدت هذه الفقرة التركيز على تنفيذ جمل تكتيكية خاصة في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام.

وألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب عقب الإنتهاء من الفقرة الخططية، ومنح اللاعبين تعليمات خاصة وشرح بعض المواقف الفنية وقام بتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الجوانب الخططية التي تم التدريب عليها استعدادا للمباريات المقبلة، وحرص أوسوريو على منح اللاعبين مهام خاصة داخل الملعب خلال التقسيمة .