شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم وديانج وشريف على رأس قائمة الأهلى فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى 23 لاعباً فى قائمة فريقه لمباراة السوبر، حيث تأكدت جاهزية الثلاثى ياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج لخوض المباراة بعد الإصابات الطفيفة التي لحقت بهم في مباراة الرجاء المغربى الأخيرة.

وجاءت القائمة كالتالى : "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وعلى معلول وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وياسر إبراهيم ومحمد عبد الفتاح ومحمدهانى ومحمد أشرف ومحمد فخرى وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد شريف ومحمود كهربا وبيرسى تاو".

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح الفرق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.