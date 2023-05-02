شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يضع برنامجا لتجهيز مدافع الإسماعيلى بعد التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع حمزة الجمل المدير الفني للنادى الاسماعيلى برنامج بدنى وفنى لتجهيز محمد عمار مدافع الفريق للمباريات المقبلة.

وانتظم محمد عمار مدافع الفريق في تدريبات الدراويش عقب تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي و الذى أجري علي أثرها عملية جراحية أبعدته عن الملاعب لمدة سبعة أشهر.

وتعرض محمد عمار للإصابة خلال مباراة السكة الحديد الودية ضمن تحضيرات الدراويش للموسم الجديد خلال معسكر القاهرة.

وحرص الجهاز الطبي للفريق تحت إشراف دكتور مجدي الباز بالإطمئنان على اللاعب وجاهزيته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية تحسبا للدفع خلال المباريات القادمة.

ويعد محمد عمار أحد افرازات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي و كان اللاعب قد حصل بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99 موسم 2018/2019

ويسعى حمزة الجمل لتخطى عقبة وداع الدراويش لبطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد فى آخر ظهور، باستعادة الانتصارات مجدداً ومواصلة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم 9 مايو الجارى باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.