شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير للإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة النادي الأهلي منذ قليل القاهرة في طريقها إلى الإمارات لخوض مباراة..وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح الفرق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أكد أنهم اتخذوا قراراً بالإجماع بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات ، وقال منصور خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية:" مجلس إدارة الزمالك يعلن الاعتذار عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي في الإمارات".

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي