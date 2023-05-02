شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك وتدريبات تأهيلية لمحمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض ثلاثى حراس مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحى ومحمد نديم تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت تدريبات حراس المرمى التي شارك فيها الثلاثى التركيز على تنفيذ بعض الأمورالفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

في نفس الوقت اكتفى محمد صبحي بأداء تدريبات تأهيلية خاصة فقط بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي ، في إطار البرنامج الموضوع للحارس لعلاج الإرهاق العضلي وتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

من ناحية اخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش مران اليوم ، وشهدت هذه الفقرة التركيز على تنفيذ جمل تكتيكية خاصة في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام.

وألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب عقب الإنتهاء من الفقرة الخططية، و منح اللاعبين تعليمات خاصة وشرح بعض المواقف الفنية وقام بتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.