شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستمر اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات التِراب، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وبدأ من صباح اليوم منافسات التِراب والتي تستمر حتي يوم الخميس القادم والتي يُشارك فيها 59 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن لدينا أبطال مصريين وعرب متميزين في التِراب وسينافسون علي المراكز الأولي، وستكون المنافسات قوية بين الجميع.

وأضاف حسني، أن المنافسات اليوم تشهد قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات مؤكداً أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.