شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تستقبل المشاركين بكأس العالم للخماسى الحديث وجائزة ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولتى كأس العالم للخماسى الحديث والجائزة الكبرى لألعاب القوى ضمن قوام المنتخب المصرى من أبناء المؤسسة العسكرية فور عودتهم إلى أرض الوطن، حيث كان فى استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة فى البطولتين التى جرت فعالياتهم على مدار عدة أيام بدولتى المجر وبتسوانا.

ونجح اللاعب مهند طارق شعبان فى حصد الميدالية الفضية فى بطولة كأس العالم للخماسى الحديث التى أقيمت بدولة المجر، وتنافست خلالها (17) دولة .

كما نجحت اللاعبة بسنت حميدة فى حصد الميدالية الفضية فى سباق (100) متر، بالإضافة إلى حصدها الميدالية البرونزية فى سباق (200) متر ببطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى التى جرت فعالياتها بدولة بتسوانا بمشاركة (75) لاعب ولاعبة على مستوى العالم .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية العالمية والدولية .