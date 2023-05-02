شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يحذر لاعبى الحرس من انتفاضة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لتحفيزهم من أجل الفوز على طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمعهما نهاية هذا الأسبوع في الجولة 27 من الدوري.

وشاهد أيوب من لاعبيه مباراة طلائع الجيش أمام غزل المحلة والتي حسمها الطلائع بهدف دون رد لصالحه في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرون في الدورى المصري.

وحذر أحمد أيوب لاعبيه من انتفاضة طلائع الجيش الذى لم يخسر في أخر مباراتين، وطالب اللاعبين بضرورة القتال للفوز بالمباراة بعدما اقترب الموسم من نهايته وتعقدت مهمة الحرس في البقاء بين الكبار.

وانتزع فريق فيوتشر فوزا صعبا على فريق حرس الحدود بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد الماضي، على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات ربع نهائى كأس رابطة الأندية، حيث تقدم فيوتشر فى الدقيقة 10 بعدما سجل إبراهيم القاضى بالخطأ فى مرماه بعد ركنية لعبها ناصر ماهر، لتصطدم الكرة بقدم إبراهيم القاضى وتسكن شباك محمد فوزى.

وأهدر لاعبو حرس الحدود العديد من الفرص فى الشوط الثانى، الذى سيطر عليه لاعبو الحرس بشكل كامل، والتى جاءت أبرزها للمهاجم مصطفى زيكو الذى سدد كرة من على منطقة الجزاء ليتألق محمد حمدى حارس فيوتشر وينقذ فيوتشر من هدف التعادل.