شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول مران للأهلى فى الإمارات استعداداً للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الثلاثاء، في الإمارات أول تدريباته استعداداً لبطولة السوبر المصري المقرر لها يوم 5 مايو الجاري بالأمارات.

وغادرت بعثة الأهلي ظهر اليوم القاهرة في طريقها للإمارات لخوض مباراة السوبر ، ولم يتدرب الأهلي في القاهرة قبل السفر للأمارات حيث منح الجهاز الفني ، لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وعاد الأهلي من المغرب أول أمس ، الأحد، بعد التعادل سلبياً مع الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعدما كان قد فاز على الرجاء بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وضرب الأهلي موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الفريقين بتونس في لقاء الذهاب ثم يلعبان في القاهرة في لقاء الإياب.

ويتدرب الأهلي مساء اليوم على أحد ملاعب أبوظبي في بداية الاستعداد لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد «محمد بن زايد» بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.