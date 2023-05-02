برشلونة يخطط للمشاركة فى بطولات عربية!.. ما القصة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس إمكانية المشاركة في بطولات خارج إسبانيا، حال فرض العقوبات على النادي بسبب قضية رشوة الحكام المعروفة إعلاميًّا بقضية "نيجريرا".

ويعيش برشلونة حالة من القلق الشديد بسبب تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" باستبعادهم من بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، إذا أثبتت التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام في إسبانيا بأنهم دفعوا مبالغ قيمتها 1.4 مليون يورو لصالح نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد نفى تلك الاتهامات، مؤكدا أنه خلال فترة تواجد نيجريرا تم دفع المبلغ من أجل استشارات فقط للتعامل مع الحكام وهذا ما تفعله أغلب الأندية الكبرى في أوروبا.

وأفادت قناة "TV3" الإسبانية، بأن مجلس إدارة نادي برشلونة متفائل بشأن حل القضية لكنهم يبحثون عن ثغرات تسمح للنادي بتعويض خسائره الاقتصادية والأزمات المالية التي يعانى منها.

وأشارت القناة إلى أن لابورتا يقوم بدراسة تفصيلية لإمكانيات اللعب في خارج أوروبا للحصول على أموال تعوض النادي عن الضرر الاقتصادي.

وفي السياق، أكد برنامج "Onze" أن الهدف هو العثور على دخل استثنائي يمكن أن يخفف من الخسائر الناجمة عن العقوبات المتوقعة.

ووفقا للقناة، يريد لابورتا دراسة اللوائح في حالة وجود أي ثغرة تسمح بلعب مباريات ودية خارج إسبانيا لأغراض اقتصادية، حتى أنه طلب استكشاف ما إذا كان هناك أي إمكانية للمشاركة في المسابقات أو البطولات الأجنبية كضيف، مقابل دخل مالي ضخم، حيث ينصب التركيز على المنطقة العربية لتحقيق ذلك الغرض.

واختتمت القناة، أن النادى يدرس العديد من الخيارات في الوقت الحالي، وأن كل شيء ما زال في مرحلة التشاور، وسيتم عرض كل الخطط على أعضاء نادي برشلونة للحصول على موافقة.