تألق بارز لـ نجوم القارة السمراء في الدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد الموسم الحالي من الدوري التركي تألق نجوم مصر وأفريقيا سواء على مستوى تسجيل أو صناعة الأهداف أبرزهم الثلاثي محمود حسن تريزيجه وفينيست أبو بكر ومباي دياني.

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ونستعرض في هذا التقرير أبرز النجوم المتألقين من القارة الإفريقية في الدوري التركي.



أحمد حسن كوكا



بدأ المهاجم أحمد حسن كوكا موسمه بقوة مع ألانياسبور بعدما ساهم في 9 أهداف في أول 13 مباراة له مع الفريق هذا الموسم بالدوري التركي بواقع 8 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.



ثم غاب عن التسجيل مع ألانياسبور لمدة 8 جولات متتالية بالدوري التركي قبل أن يعود ليسجل هدفين في آخر 3 مباريات لفريق ألانياسبور كان آخرها مباراة أومراني سبور والتي شهدت تعرض المهاجم المصري لإصابة ستبعده عن المشاركة عن نهاية الموسم.



وخاض أحمد حسن كوكا مع ألانياسبور 24 مباراة بواقع 1798 دقيقة هذا الموسم بالدوري التركي، وساهم خلالها في 11 هدفًا بتسجيله 10 أهداف وصناعته هدفًا.



وكان نادي ألانيا سبور التركي قد أعلن ضم أحمد حسن كوكا لمدة عام على سبيل الإعارة من أولمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



محمود حسن تريزيجيه



صنع الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هدفًا في خسارة فريقه طرابزون سبور أمام قونيا سبور بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري التركي.



وتمكن تريزيجيه من صناعة هدفه الرابع مع طرابزون سبور هذا الموسم بالدوري التركي والذي شهد تسجيله 7 أهداف خلال 24 مباراة بواقع 1865 دقيقة.



وشهدت مباراة طرابزون سبور وقونيا سبور غياب محمود حسن تريزيجيه عن التسجيل للمباراة الرابعة عن التوالي له لكنه رغم ذلك يعد الدولي المصري هو هداف فريقه بالدوري التركي برصيد 7 أهداف.



ويعد محمود حسن تريزيجيه هو ثاني أكثر لاعب صناعة للفرص ضمن صفوف طرابزون سبور بعدما نجح في صناعة 31 مباراة خلال 24 مباراة هذا الموسم.



فينيست أبو بكر



يقدم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر مستويات مميزة في الدوري التركي منذ انتقاله لفريق بشكتاش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النصر السعودي.



وشارك فينسنت أبو بكر في 12 مباراة بالدوري التركي

بواقع 960 دقيقة بعد انتقاله لصفوف بشكتاش، ولم يتم استبداله سوى في مباراتين وقد نجح في تسجيل 8 أهداف بينما صنع هدفًا واحدًا.



يونس بلهندة



يتمتع المغربي يونس بلهندة بالقدة على اللعب في مركز صانع ألعاب والمهاجم بالإضافة إلى تسجيل وصناعة الأهداف مع فريق أضنة ديمرسبور في الدوري التركي.



ويعد يونس بلهندة رابع أكثر اللاعبين صناعة للفرص هذا الموسم بالدوري التركي برصيد 55 فرصة كما يمتلك 13 مساهمة تهديفية بتسجيله 8 أهداف وصناعته 5 آخرين خلال مشاركته في 24 مباراة بواقع 1815 دقيقة.



مباي دياني



يقدم المهاجم السنغالي مباي دياني مستويات خرافية مع فريق فاتح قرا جمرك هذا الموسم بالدوري التركي بعدما ساهم في 23 هدفًا خلال مشاركته في 28 مباراة بواقع 2064 دقيقة، ويعد ثالث أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بالدوري.



ويحتل السنغالي مباي دياني المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 18 هدفًا كما يتواجد في المركز ذاته بقائمة الاعبين الأكثر صناعة للأهداف بواقع 6 تمريرات حاسمة.



علي سوي



يسير المهاجم الجامبي علي سوي بخطى ثابتة مع فريقه أنقرة غوجو خلال الفترة الأخيرة بالدوري التركي بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف في آخر 4 مباريات له.



وشارك الجامبي علي سوي مع فريق أنقرة غوجو في 27 مباراة هذا الموسم بالدوري التركي، وساهم خلالها في 15 هدفًا بتسجيله 12 هدفًا وصناعته 3 أهداف.

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