فينسيوس يلاحق جريزمان في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الحالي للدوري الإسباني اقتراب البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد من الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

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وتمكن البرازيلي فينسيوس جونيور من صناعة هدفًا في فوز ريال مدريد على ألميريا بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني ليرفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 9 تمريرات حاسمة في 30 مباراة.



وسجل الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور من تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 آخرين خلال مشاركته في 30 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بالدوري الإسباني.



ويستهدف فينسيوس جونيور إلى صناعة المزيد من الأهداف عندما يلعب ريال مدريد أمام نظيره ريال سوسيداد في الجولة 33 من الدوري الإسباني.



ويرغب النجم البرازيلي مواصلة ملاحقة أنطوان جريزمان في قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم بالدوري الإسباني.



ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإسباني



ويحتل الفرنسي أنطوان جريزمان المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم بالدوري الإسباني بواقع 12 تمريرة حاسمة.



ويأتي خلفه فينسيوس جونيور برصيد 9 تمريرات حاسمة متساويًا مع ميكل ميرينو لاعب ريال سوسيداد بينما يتواجد رودريجو لاعب ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 8 تمريرات حاسمة.

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