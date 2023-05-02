حقيقة رحيل سانشو عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحيفة ألمانية عن حقيقة رحيل النجم الدولي الإنجليزي جادون سانشو عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وانتقل جادون سانشو إلى صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد يمتد حتى 2026 في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو.



وشارك سانشو في 20 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم خلالها في 7 أهداف بتسجيله 5 أهداف وصناعته هدفين.



وأوضحت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن مانشستر يونايتد غير معجب حتى الآن بمستوى جادون سانشو حيث يرى النادي الإنجليزي أن

مستوى اللاعب لا يرتقي إلى التطلعات.



وأضافت الشبكة أن مانشستر يونايتد لا يخطط إلى وضع اللاعب على قائمة الراحلين المحتلمين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وفي الوقت ذاته ذكرت الشبكة أن بوروسيا دورتموند لا ينوي التعاقد مع سانشو سبب استحالة دفع مبلغ مالي كبير سواء قيمة الصفقة أو راتب اللاعب الذي لا يتناسب مع سياسة النادي الألماني في الوقت الحالي.

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