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تشكيل أبها المتوقع أمام العدالة في دوري روشن السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة -  يستعد فريق أبها لمواجهة فريق العدالة مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الأمير سلطان بن العزيز ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

 

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 تشكيل أبها المتوقع أمام العدالة:

 في حراسة المرمى: عبدالله الشمري.

 في الدفاع: ساري عمرو، سعد ناطق، ز.سامي، عبدالله الزوري، سعيد آل حمسل.

 في الوسط: سعد السلولي، أوروش، رياض شراحيلي، لويس ميكيسوني.

 في الهجوم: ف.كايسيدو.

 

 موعد مباراة أبها والعدالة في دوري روشن السعودي:

 تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية ، 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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