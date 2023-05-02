تشكيل أبها المتوقع أمام العدالة في دوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق أبها لمواجهة فريق العدالة مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الأمير سلطان بن العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

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تشكيل أبها المتوقع أمام العدالة:

في حراسة المرمى: عبدالله الشمري.

في الدفاع: ساري عمرو، سعد ناطق، ز.سامي، عبدالله الزوري، سعيد آل حمسل.

في الوسط: سعد السلولي، أوروش، رياض شراحيلي، لويس ميكيسوني.

في الهجوم: ف.كايسيدو.

موعد مباراة أبها والعدالة في دوري روشن السعودي:

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

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