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جيمي فاردي يقترب من تحطيم رقم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة -  سجل المهاجم جيمي فاردي هدفًا في تعادل ليستر سيتي مع إيفرتون بنتيجة 2-2 في الجولة 34 من الممتاز.

 

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ورفع جيمي فاردي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 3 أهداف بينما صنع 4 أهداف في 33 مباراة مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

 

وشارك فادري في 38 مباراة مع ليستر سيتي بمختلف المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين.


وغاب مهاجم ليستر سيتي عن زيارة الشباك من الجولة 13 قبل أن يسجل هدفين متتالين أمام ليدز وإيفرتون بالجولة 33 و34 من البريميرليج.


وخاض فادري 302 مباراة ليستر

في الدوري وسجل 136 هدف وصنع 49 بينما محمد صلاح شارك في 226 مباراة في الدوري وسجل 137 هدفًا وصنع 59 هدفًا.


ولعب محمد صلاح 33 مباراة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وسجل خلالها 17 هدفًا وصنع 7 أهداف.

 

ويحتاج جيمي فاريد إلى هدفًا واحدًا من أجل معادلة عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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