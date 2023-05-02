نونو سانتو يتوج بأفضل مدرب بشهر أبريل

ياسر رشاد - القاهرة - توج نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد، بجائزة أفضل مدرب في شهر أبريل المقدمة من روشن في بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

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نشر حساب دوري روشن السعودي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" كاشفًا على الفائز عن مدرب الفريق قائلا :"أفـضـل مــدرب ، نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أبريل.

وصنع نونو سانتو الفارق مع النمور حيث توج مع الاتحاد بكأس السوبر بجانب مٌتصدر ترتيب الدوري السعودي حتي الآن

ومن المقرر ان يلتقي التعاون مع نظيره الاتحاد مساء غد الأربعاء في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

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