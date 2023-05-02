تعديل موعد قمة كأس مصر لسيدات الطائرة بسبب النقل التلفزيوني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة الطائرة، تعديل موعد قمة الأهلي والزمالك ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة سيدات بسبب النقل التلفزيوني.

أقرأ أيضا.. عادل شريف: لاعبي سلة الكراسي المتحركة أبطال فوق العادة ومازال لديهم المزيد

وتقرر تأجيل المباراة لمدة ساعة ونصف بسبب النقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز بعدما كانت ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بالصالة المغطاة أكتوبر الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويهشد مساء اليوم إقامة مباراتين ضمن منافسات ثاني مباريات الدور النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023.

ويلعب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف، في نهائي كأس مصر، وبينما يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي وادي دجلة نظيره الصيد في تمام

الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة.

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة ”3-1”، فيما تمكن الصيد من الفوز على وادي دجلة في المباراة الأولى بنتيجة ”3-2”.

ويتواجه كل فريقين في مباراتين فقد أقيمت المباراة الأولى أمس الإثنين، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الثلاثاء، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل.

للمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا