مهلة لمدة ساعة للزمالك لحسم موقفه من المشاركة في مباراة السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك تحديد موقفه من المشاركة في بطولة السوبر المصري أمام الأهلي، والتي تستضيفها الإمارات.

حيث طالب اتحاد الكرة المصري مسؤولي الزمالك إرسال ما يفيد بموقفه من خوض مباراة السوبر قبل الخامسة من مساء اليوم.

وأشار اتحاد الكرة المصري، أنه في حال عدم ارسال

الزمالك، ما يفيد بموقفه من خوض المباراة في الموعد المحدد، سيتم اعتبار القلعة البيضاء منسحبا من المباراة بشكل رسمي.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة في الإمارات، في مباراة السوبر المصري.