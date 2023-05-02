تفاصيل تجديد عقد كروس مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - جدد الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد، عقده مع الملكي بشروط الجديدة، من أجل الاستمرار مع المرينجي.

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ووافق كروس على تمديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر، بعدما كان ينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن كروس جدد عقده بشكل

رسمي مع ريال مدريد حتى صيف 2024.وتابعت التقارير أن العقد لا يوجد به أي بنود أو خيارات تتيح إضافة مواسم أخرى.وواصلت أنه تم توقيع العقد وإتمامه وختمه بنسبة 100%، في انتظار الإعلان الرسمي من النادي.