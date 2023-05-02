شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل ينتظم فى تدريبات البنك الأهلى استعدادا لمواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية المران الجماعي ، بعد الغياب عن التدريبات خلال الأيام الماضية للتواجد فى معسكر المنتخب الأولمبى الذى أقيم بالإسكندرية طوال الفترة الماضية.

وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت أول أمس باستاد الإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام على ستاد الجبل الاخضر يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 9 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .