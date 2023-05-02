شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الأهلى من مباراة السوبر يحتفلون بعيد ميلاد شادى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الأهلي المستبعدين من مباراة السوبر بعيد ميلاد شادى حسين مهاجم الفريق الذي واكب امس الاثنين.

استبعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعبا من رحلة المارد الأحمر المتوجهة للأمارات لخوض مباراة السوبر وهم :"عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل للإصابة وشادى حسين وأيمن أشرف لأسباب فنية وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الاوليمبى"، وبرونو سافيو والدبيس.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح الفرق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.