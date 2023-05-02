شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تفوز بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية عالميا فى بطولة مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، في الفوز بالمجموعة الأولي امام اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم في المباراة المقامة حالياً في الدور ربع نهائي بطولة مدريد،.

وفازت ميار شريف علي سابالينكا في المجموعة الأولي بواقع 6-2 .

وواصلت ميار شريف كتابة التاريخ بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، بعد ما تغلبت على البلجيكية إليس ميرتنس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة فى مباراة استمرت لما يقارب من ثلاث ساعات.

وتحتل إليس المركز 29 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس.

ونجحت ميار شريف من قبل في التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة مدريد ماسترز المقامة حاليا فى إسبانيا.

وتمكنت لاعبة التنس ميار شريف المصنفة 59 عالميا حاليا من الإطاحة بالمصنفة الخامسة عالميا الفرنسية كارولين حاريشيا، بعد تغلبها عليها بجدارة فى دور الـ32 لمنافسات فردى السيدات بنتيجة 7/ 6 و6/ 3.

وقدمت ميار مباراة قوية للغاية، ووضح إصرارها على تحقيق الانتصار ومواصلة مشوارها فى البطولة خاصة فى المجموعة الأولى التى شهدت سجالا بين اللاعبتين مجموعة هنا وأخرى هناك حتى وصلتا للشوط الفاصل بعد التعادل 6/6 لتسيطر عليه ميار وتفوز به وبالمجموعة.