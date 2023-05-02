شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة: الاتحاد السكندرى رفض التفاوض على رحيل أى لاعب لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن مجلس الإدارة أعلق تماما باب التفاوض على رحيل أي لاعب حتى نهاية الموسم.

وقال سلامة في تصريحات لليوم السابع أن النادي رأى أهمية المرحلة الحالية والتي ينافس فيها الاتحاد على مقعد مؤهل للبطولات الأفريقية، ولذلك قرر رفض التفاوض على رحيل أى لاعب حتى نهاية الموسم لتوفير أكبر قدر من التركيز داخل الفريق.

ويرى عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن النادي تلقى العديد من العروض الشفهية خلال الفترة الأخيرة، ومنها عروض تهم لاعبين مؤثرين مع الفريق هذا الموسم، لكنه قرر توفير التركيز للجهاز الفني واللاعبين ورفض التفاوض فيها جميًعا.

وأكد سلامة أن هناك تقرير فني ستسلمه مجلس الإدارة من الجهاز الفني للفريق في الأسابيع الأخيرة من الموسم، تخص اللاعبين المرغوب في استمرارهم، وبناء على ذلك سيتم حسم الراحلين أو التعاقدات الجديدة.