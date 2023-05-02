7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة: إقامة مباريات دور الـ16 بكأس مصر بحضور جماهيرى ،بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد وداع الكونفدرالية.
بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد وداع الكونفدرالية
وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلي مطار القاهرة الدولي، قادمة من جنوب أفريقيا، بعد الخسارة من مارومو جالانتس فى ربع نهائي الكونفدرالية، ووداع البطولة.
طبيب الإسماعيلى يحسم موقف هذا الثلاثى من مباراة بيراميدز
اتحاد الكرة: إقامة مباريات دور الـ16 بكأس مصر بحضور جماهيرى
قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بحضور الجماهير، بينما تقام مباريات دور الـ32 بدون جمهور، وهو ما تم إخطار الأندية به.
طالب الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، إدارة النادي المصري، بسرعة التجديد للتونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق وتعديل عقده، وذلك لضمان استمراره مع الفريق، بعد دخول اللاعب دائرة اهتمامات أكثر من نادً داخل مصر وخارجها الفترة الأخيرة .
لجنة الإسماعيلى تؤجل مناقشة ملف تمديد تعاقد 4 لاعبين بالفريق
تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك وتدريبات تأهيلية لمحمد صبحى
كولر يستبعد 11 لاعبا من رحلة الأهلى للإمارات لخوض مباراة السوبر
استبعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعبا من رحلة المارد الأحمر المتوجهة للأمارات لخوض مباراة السوبر وهم :"عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل للإصابة وشادى حسين وأيمن أشرف لأسباب فنية وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الاوليمبى"، وبرونو سافيو والدبيس.
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