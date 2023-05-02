7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة: إقامة مباريات دور الـ16 بكأس مصر بحضور جماهيرى ،بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد وداع الكونفدرالية.

بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد وداع الكونفدرالية

وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلي مطار القاهرة الدولي، قادمة من جنوب أفريقيا، بعد الخسارة من مارومو جالانتس فى ربع نهائي الكونفدرالية، ووداع البطولة.

طبيب الإسماعيلى يحسم موقف هذا الثلاثى من مباراة بيراميدز

يحسم الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز موقف الثلاثى محمد هاشم وعصام صبحى ومحمد حسن لاعبو الفريق من المشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة من عدمه.

اتحاد الكرة: إقامة مباريات دور الـ16 بكأس مصر بحضور جماهيرى

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بحضور الجماهير، بينما تقام مباريات دور الـ32 بدون جمهور، وهو ما تم إخطار الأندية به. حسام حسن يطلب التجديد لـ إلياس الجلاصي بسبب الإغراءات الداخلية والخارجية طالب الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، إدارة النادي المصري، بسرعة التجديد للتونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق وتعديل عقده، وذلك لضمان استمراره مع الفريق، بعد دخول اللاعب دائرة اهتمامات أكثر من نادً داخل مصر وخارجها الفترة الأخيرة .

لجنة الإسماعيلى تؤجل مناقشة ملف تمديد تعاقد 4 لاعبين بالفريق

قررت لجنة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى تأجيل مناقشة ملف تمديد تعاقد الرباعى محمد الشامى وأحمد مدبولى وعمر الوحش ومحمد فوزى لاعبى الفريق، بسبب عدم توافر السيولة المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف الشائك قبل نهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء تعاقد هؤلاء اللاعبين قريباً.

تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك وتدريبات تأهيلية لمحمد صبحى

خاض ثلاثى حراس مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحى ومحمد نديم تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

كولر يستبعد 11 لاعبا من رحلة الأهلى للإمارات لخوض مباراة السوبر