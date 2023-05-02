شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يحتفى بـ"اللاعب الأفضل" فى الايجيبشن ليج حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعب ثمانية من نجوم فريق فاركو دور البطولة في تصدر المشهد الكروي داخل الفريق البرتقالي بعد أن نجح كل منهما في انتزاع لقب الأفضل خلال رحلة الفريق في دوري رابطة الأندية المحترفة لهذا الموسم لينال كل منهم جائزة رجل المباراة بعدما ساهم في قيادة فاركو لتحقيق انتصار غالي ومؤثر في رحلة الفريق للحفاظ علي تواجده وسط كبار أندية الايجيبشن ليج للموسم الثاني علي التوالي تحت قيادة المدرب طارق العشري وجهازه المعاون.

محمود حمادة

نجح محمود حمادة لاعب خط وسط فاركو في انتزاع لقب رجل المباراة مرتين وذلك خلال مباراتى فاركو مع غزل المحلة ذهابا وإيابا بالجولتين 9 و 26 للمسابقة حيث انتهي اللقاء الأول بالتعادل السلبي بينما انتهي اللقاء الثاني بفوز فاركو بثلاثية مقابل هدف .

ويعد محمود حمادة أحد أهم الأوراق الرابحة في الكرة المصرية وليس فاركو فحسب بعدما كان اللاعب محور أداء الفريق البرتقالي بعدما أصبح ثاني هدافي فاركو هذا الموسم برصيد هدفين كما أنه أكثر لاعبي الفريق صناعة للأهداف برصيد خمسة أهداف.

ويعد محمود حمادة أحد أهم اكتشافات نادى فاركو بعدما نجح مسؤولي الفريق البرتقالي في التعاقد معه قادما من بيراميدز الموسم الماضي ليخطف أنظار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الذي ضم حمادة لصفوف الفراعنة ومنحه فرصة المشاركة مع المنتخب الوطني لأول مرة ليصبح فاركو بوابة تألق اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي الوسط المدافع والوسط المهاجم .

** رزقي حمرون

علي نفس الوتيرة خطف الجزائري رزقي حمرون لاعب خط وسط فاركو الأنظار بلمساته الساحرة ليحصد جائرة رجل المباراة في ثلاثة لقاءات هي سموحة والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري بالجولات 12و 16 و 24 حيث حقق الفريق البرتقالي الفوز علي سموحة بهدفين دون رد كما فاز علي المصري بهدفين مقابل هدف كما فاز علي زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان فاركو قد تعاقد مع رزقي حمرون في صفقة انتقال حر قادما من صفوف شبيبة القبائل الجزائري ليعتلي قائمة هدافي فاركو هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف

**رامي صبري

نجح رامي صبري كابتن فاركو في حصد لقب رجل المباراة مرتين هذا الموسم خلال مباراتى البنك الاهلي التي فاز فيها فاركو بهدف دون رد بالجولة 18 للمسابقة ومباراة المقاولون العرب التي فاز بها الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف .

ورغم أن إصابة الرباط الصليبي خطف رامي صبري من قيادة خط دفاع فاركو بعد أن داهمته في مباراة الأهلي إلا أن اللاعب اثبت حضورا قويا في كل اللقاءات التى شارك فيها واستحق عن جدارة ارتداء شارة كابتن فاركو منذ الانتقال لصفوف الفريق قادما من صفوف انبي الموسم الماضي.

**عمرو جمال

غزال الكرة المصرية لم يجد صعوبة في التألق بقميص فاركو منذ التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي الذى اعاره لصفوف طلائع الجيش بعد صراع مع الزمالك وبيراميدز للفوز بخدمات المهاجم الموهوب.

ورغم أن الإصابة بالرباط الصليبي حرمت فاركو من الاستفادة بالقدرات التهديفية المتميزة لعمرو جمال إلا أن الغزال تألق وصال وجال وخطف لقب رجل مباراة الزمالك التي فاز بها فاركو بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة للمسابقة كما نجح في ان يكون ثاني هدافي الفريق هذا الموسم.

** أحمد فؤاد

تألق أحمد فؤاد لاعب خط وسط فاركو هذا الموسم ونال لقب الأفضل في مباراة انبي التي فاز بها الفريق البرتقالي بهدف دون رد بالجولة الخامسة عشرة للدوري .

وانتقل أحمد فؤاد لصفوف فاركو في صفقة انتقال حر قادما من ناشئين فريق سموحة منذ ثلاثة مواسم وتمت إعارته لأكثر من فريق لثقل موهبته حتى يعود للتألق بقميص الفريق البرتقالى.

يعد احمد فؤاد من المواهب المبشرة ونجح في تسجيل هدف مميز بشباك غزل المحلة كما صنع ثلاثة أهداف أخري.

** أحمد شريف

مهاجم فاركو الصاعد بسرعة الصاروخ تألق ونال لقب رجل مباراة الأهلي رغم خسارة الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف بالجولة الثامنة للمسابقة .

ونجح أحمد شريف في تسجيل هدف فاركو الوحيد في شباك الأهلي وقدم أداء متميز استحق من خلاله التتويج بجائزة رجل المباراة رغم الخسارة.

وانتقل أحمد شريف لفاركو قادما من وادى دجلة الموسم الماضي بعد صراع محتدم مع ناديي الأهلي وبيراميدز للفوز بالصفقة .

وساهم تألق شريف مع فاركو في انضمامه للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي كما يعد اللاعب كابتن منتخب الشباب وشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر هذا العام .

ونجح أحمد شريف في تسجيل هدفين مع فاركو هذا الموسم كما صنع هدف أخر.

**جيفرسون انكادا

نجح الغيني جيفرسون انكادا الظهير الأيمن لنادى فاركو في حصد لقب رجل مباراة طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الحادية عشرة لدوري هذا الموسم.

ويعد جيفرسون أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة فاركو هذا الموسم حيث تم التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر قادما من دوري الدرجة الثانية البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير للموسم الماضي.

وتواجد جيفرسون في صفوف منتخب غينيا بيساو خلال مشاركته بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون

ونجح اللاعب الدولي في صناعة هدف وحيد لفاركو هذا الموسم .

** عبد الله بكري

نال عبد الله بكري قلب دفاع فاركو لقب رجل مباراة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الرابعة لدوري هذا الموسم

وتعاقد فاركو مع عبد الله بكري في صفقة انتقال حر قادما من بيراميدز لدعم صفوف الفريق البرتقالي بخبراته وإمكانياته المتميزة.

ويشارك عبد الله بكري بصفة أساسية في تشكيلة فاركو كما سجل هدفا لاينسي في شباك الزمالك ببطولة كأس الرابطة الموسم الماضي في اللقاء الذي انتهي بفوز فاركو بهدفين دون رد.

**شكري نجيب وسوكاري وعوض في دائرة التألق

وعلي صعيد أخر هناك نجوم أثبتت حضورا قويا في مرمي الغيابات التى ضربت صفوف فاركو ، حيث نجح شكري نجيب في سد الثغرة الهجومية بعدما تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية لسد الفراغ الذى تركه الثنائى عمرو جمال وسيف تيري بعد تعرضهما للإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

ونجح مسئولو فاركو في التعاقد مع شكري نجيب قادماً من الاسماعيلى في وسط الموسم لينجح في حجز مكان أساسى بالتشكيلة الأساسية للفريق البرتقالى ويصنع ثلاثة أهداف هذا الموسم.

وعلى نفس الوتيرة تألق النيجيري كينجسلي سوكاري لاعب خط وسط فاركو هذا الموسم بعدما نجحت إدارة النادى في التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعدما كان اللاعب هدفاً لقطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك على مدار سنوات عديدة إبان تواجده مع فريقا مازيمبى والصفاقسى التونسى.

وكذلك الموهوب أحمد عوض مدافع فاركو الذى يتألق في قياد خط الدفاع البرتقالى بعدما تم التعاقد معه من الدرجة الثانية.

ولايمكن نسيان الدور الذي قام به النجوم الستة محمد سعيد شيكا - محمودالسيد - أحمد البحراوي - علي بهيج - جابر كامل - عبدالناصر دي ماريا ، في قيادة فاركو قبل صعوده لدوري الأضواء والشهرة وحتي بعد الصعود لاتزال رحلة العطاء والتألق بالقميص البرتقالي مستمرة .

فضلا عن الدور الملموس الذي يقوم به الخماسي

أحمد مودي - أحمد صغيري - محمود عماد - محمود جهاد - عزمي غوما في مسيرة الفريق البرتقالي بالدوري المصري هذا الموسم