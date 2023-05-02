شكرا لقرائتكم خبر عن " الثواب والعقاب " ضمن تعديلات رضا شحاتة للائحة لاعبى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة على تعديل اللائحة المالية الخاصة بالفريق لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سموحة مساء اليوم ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وقام رضا شحاتة بوضع بعض البنود الانضباطية خلال التدريبات ومعسكرات الفريق المرحلة المقبلة .

ويسعى رضا شحاتة لانطلاقة قوية مع فريق غزل المحلة و حصد أول ثلاث نقاط مع الفريق و العودة الى الانتصارات لضمان الاستمرار في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بشكل رسمي .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.