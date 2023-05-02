شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم منتخب مصر يغيب لمدة شهر عن الملاعب بسبب إصابته بالغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف فريق ألانياسبور التركي، غيابه عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بعد تأكد إصابته بقطع فى الغضروف.

وخرج كوكا من حسابات منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل استعدادا لمواجهة غينيا بتصفيات أفريقيا، بعدما أعلن اللاعب نهاية موسمه مع فريقه التركي بسبب الإصابة.

وكان كوكا قد تعرض إلى إصابة قوية في الركبة، خلال مباراة فريقه ألانيا سبور أمام نظيره فريق عمراني سبور ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي الممتاز ليخرج اللاعب بعدها باكيا على نقالة.

وتقدم منتخب مصر مع فيتوريا أربعة مراكز في التصنيف الدولى الأخير، ليتقدم للمركز 35 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ39 فى تصنيف ديسمبر الماضى، ويحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى التصنيف السابق.

وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوى، فى مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وحقق فوزه الخامس تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية.