شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يدرس الاستعانة بـ"جابر" في التشكيل الأساسى للبنك الأهلى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى الاستعانة باللاعب إسلام جابر في التشكيل الأساسى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الدورى الممتاز .

وظهر إسلام جابر لاعب البنك الأهلى بشكل قوى في مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا و تمكن من إحراز هدف رغم الخسارة و الخروج من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام على ستاد الجبل الاخضر يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 9 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .