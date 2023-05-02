شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة: رغبة الزمالك ستحدد موقف الاتحاد من تجديد إعارة محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن النادي لديه الرغبة في تجديد إعارة محمود علاء من الزمالك والتي تنتهى بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح سلامة في تصريحات لليوم السابع: "ننتظر أولا رغبة الزمالك في استعادة اللاعب من عدمه، وإذا كان هناك عدم رغبة في عودة اللاعب سيكون للاتحاد الأولوية في تجديد إعارة مدافع الفريق الأبيض لمدة موسم أخر".

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد أن محمود علاء من الركائز المهمة للفريق، وهناك رغبة قوية لتجديد إعارته لكن سننتظر لنهاية الموسم لنتعرف على رغبة الزمالك أولا، وبعدها سيتم طلب تجديد إعارة اللاعب خاصة أنه يبدى اهتماما كبيرا لاستمراره في الاتحاد حال تأكد خروجه من حسابات الزمالك للموسم المقبل".

في سياق متصل، تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى الدور نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الفوز على إنبى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة.

وسجل الأهداف كل من أحمد خالد "كالوشا" لاعب فريق إنبى في الدقيقة 53، بينما أحراز لفريق الاتحاد السكندرى كل من صبرى رحيل في الدقيقة 63، ومابولولو في الدقيقة 68، وأحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71، بينما قلص أحمد أمين للفريق البترولى الفارق بالهدف الثانى في الدقيقة 80.