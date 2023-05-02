سعيد العويران: مصر لا يمنكها تكرار تجربة رونالدو لهذا السبب (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - فتح سعيد العويران الأسطورة السعودية السابقة الحديث عن نجاح صفقة كريستيانو رونالدو لنادي النصر، وما هي الأسباب خلف نجاح انتقال البرتغالي للعالمي، ولماذا لا يمكن تكرار تلك التجربة في الدوري المصري.

يتبقى 6 جولات على نهاية الدوري السعودي ويحتل رونالدو في المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف بفارق 6 أهداف عن إيجالو متصدر الترتيب.

لا يمكن لمصر تكرار تجربة رونالدو

قال العويران أنه لا يمكن تكرار تجربة رونالدو في الدوري المصري بسبب الملاعب ضعيفة الجودة حيث واحد من أهم الاسباب التي تدفع النجوم للموافقة على اللعب في أي دوري بعد المقابل المادي المرضي

للاعب المحترف.

سبب نجاح صفقة رونالدو

وقال العويران أن أحد اسباب نجاح النصر في التعاقد مع رونالدو هو الملاعب الجيدة التي تتمتع بها المملكة والدعم المالي الكبير من الوزارة والملك وولي العهد لإنجاح الصفقة وظهور اسم المملكة والدوري السعودي في العالم.

سجل العويران هدف تاريخي للمملكة في مونديال العالم 1994 وفائز بجائزة أفضل هدف في البطولة حينها، كما حصد جائزة أفضل لاعب في آسيا بنفس العام.