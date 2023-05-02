سموحة يعلن تشكيل مواجهة المحلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة غزل المحلة التي تنطلق بعد قليل على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة 27 للدوري الممتاز.

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حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى

الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا

الهجوم: حسام حسن

تشكيل المحلة ..

حراسة المرمى : عمرو شعبان.

خط الدفاع : مصطفى العش ، معاذ الحناوى ،

إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط : أحمد النادرى ، محمد بازوكا ، أحمد الشيخ.

الهجوم : جبريل أوريك ، كريم مصطفى ، عبدالرحمن " اجويرو ".



ترتيب الفريقين ..

ويخوض المحلة اللقاء محتلاً الترتيب الـ 12 برصيد 30 نقطة ، بينما يأتي سموحة في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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