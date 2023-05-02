العويران يتغني بطارق حامد نجم الاتحاد ويصفه بـ "أسطورة" .. خاص

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سعيد العويران أسطورة نادي الشباب السعودي أن طارق حامد أحد أهم لاعبي وسط الملعب في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023، فهو أحد أبرز عناصر نادي الاتحاد.

نجح طارق بفضل مجهوده في قيادة النمور لقيادة صدارة ترتيب دوري روشن قبل نهايته بـ6جولات، وقال سعيد العويران أنه لاعب مقاتل "وعملة نادره" في الملاعب حاليًا.

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ماذا قال العويران عن طارق حامد

قال سعيد العويران في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أن طارق حامد لاعب مقاتل في وسط الملعب ويمكنه تحقيق التوازن لأي فريق، ويستطيع حمل فريق كامل بمجهوده، ومن أهم ميزات طارق هو الالتزام بموقعه في وسط الملعب

دون التقدم أو الرجوع أكثر من اللاعب لقلب الدفاع، فهو لاعب ملتزم بتعليمات المدربين، ويعرف كيفية قيادة وسط الملعب.

يعتبر طارق حامد من أفضل لاعبي الوسط الذين رأيتهم، وذكرني بخميس العويران حيث واحد من أفضل اللاعبين الذين يسهلون مهمة لاعبي الوسط وقلب الدفاع.

جدير بالذكر أن خميس العويران هو "ابن عم" سعيد العويران، وواحد من أساطير المملكة العربية السعودية في وسط الملعب.

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